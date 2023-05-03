Бояринцев объяснил ухудшение результатов «Спартака» весной: «Кризис затянулся»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты красно-белых в весенней части чемпионата России.

«Останется ли «Спартак» в тройке? Все будет решаться в очных поединках. ЦСКА, например, поджимает. С «Ростовом» успел «Спартак» отыграться, повезло. Впереди еще матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Все может быть. Надеюсь, что команда проявит тот характер, что показала в играх с «Краснодаром» и «Ростовом». Результаты весной? Конечно, сказалась потеря лидеров — Промеса в атаке, Джикии в обороне. Было сложно оказаться без двух лидеров одновременно. Думаю, они сейчас наберут форму — тогда «Спартак» прибавит. Может, был общекомандный спад. Плюс работает достаточно молодой тренер, он может ошибаться — в этом нет ничего страшного. К сожалению, тренерская профессия такая, что команда не может себе позволить совершать ошибки в борьбе за медали. Кризис затянулся. Будем надеяться, что концовку чемпионата команда проведет на хорошем уровне», — сказал Бояринцев «СЭ».

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстает от идущего на второй строчке «Ростова» на 1 очко. 4 мая красно-белые на выезде сыграют с лидером чемпионата «Зенитом» (61).