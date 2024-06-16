Бояринцев — о будущем Рыбуса в «Рубине»: «Для коллектива такого игрока можно и оставить»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев поделился мыслями о будущем польского игрока казанского «Рубина» Мацея Рыбуса.

«Рыбус — ветеран российского футбола. Он уже много сезонов провел на хорошем уровне. Мне кажется, ему уже легко найти достойную замену в «Рубине». Тут никуда не денешься, он хороший игрок, но молодежь подпирает. Много интересных российских игроков появляется. У «Рубина» прекрасная академия. Наверное, можно поискать своего воспитанника с долгосрочной перспективой. Мацей — классный игрок, хороший человек, но все меняется. Для коллектива такого игрока можно и оставить. Опытный, уважаемый футболист нужен для определенных коммуникаций. Думаю, руководство решит, в каком статусе им нужен Рыбус», — цитирует Бояринцева Legalbet.

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.