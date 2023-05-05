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Сегодня, 04:06

Бояринцев: «Джикия грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил важность капитана красно-белых Георгия Джикии для команды.

«Потери Джикии и Промеса, которые в нескольких матчах не могли помочь «Спартаку», — ощутимы. Промес — важнейший игрок атаки, Джикия — обо­роны. Георгий может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров — это важно. Джикия своим грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В этом сезоне 29-летний Джикия сыграл 28 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-dzhikiya-mozhet-na-golose-motivirovat-partnerov-i-predotvrashhat-golevy-e-situatsii-u-svoih-vorot/
Георгий Джикия
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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