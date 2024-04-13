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Сегодня, 20:06

Бояринцев отметил, что «Спартак» проиграл «Сочи» из-за слабой игры в обороне

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на поражение красно-белых от «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ (0:1).

«Результаты «Спартака», наверное, сложно оценивать на данном этапе, ведь только недавно была волевая победа над «Динамо», а теперь вот это поражение от «Сочи». Впрочем, в обоих матчах нет той игры, которую ждут болельщики «Спартака». В атаке красно-белые с большим трудом создают голевые моменты, поэтому и так мало голов в весенней части. Ребята стараются, пытаются взаимодействовать на поле, но чего-то им не хватает. В матче с «Динамо» пропустили, потому что слабо сыграли в защите. А в атаке снова мало что получалось. Сегодня вряд ли можно было рассчитывать на уверенную победу «Спартака», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 18 баллов и поднялся на предпоследнюю позицию.

Источник: РБ Спорт
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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