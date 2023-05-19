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Сегодня, 05:32

Бояринцев: «Не сомневаюсь, что «Спартак» даст бой ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Я не сомневаюсь, что «Спартак» даст бой ЦСКА. Это будет очень интересный и хороший матч. И не только турнирное положение поспособствует агрессивному футболу со стороны обеих команд. У ЦСКА сейчас эмоциональный подъем. Они хорошо идут в РПЛ. У «Спартака» тоже есть хорошие игры, эмоциональные. Несмотря на то что красно-белые проиграли «Зениту», они выглядели на поле очень достойно. Поэтому я бы не стал отдавать роль безоговорочного фаворита красно-синим. Потому что очень сложно предугадать результат такого матча. Нас ждет равная игра, где в конце додавит одна из команд. Какая, увидим уже совсем скоро», — приводит RT слова Бояринцева.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150297-boyarincev-cska-futbol
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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