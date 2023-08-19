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Сегодня, 12:18

Бояринцев: «Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита»

Алина Савинова
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев ожидает яркой игры от «Спартака» и «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Спартак» очень хорошо и удачно стартовал. «Зенит» пока только разгоняется. Может быть ситуация, что «Спартак» пошел на спад. Игра с «Уралом» показала, что, возможно, у красно-белых есть небольшой спад. Очень сложно предсказать, как сложится матч. В любом случае будет яркая игра. Шансы в матче 50 на 50, но игра покажет, кто сильнее. «Спартак» хорошо смотрится в атаке. Наверняка красно-белые забьют, но нули вряд ли будут. Нельзя сказать, у кого будет преимущество. Сейчас у команд равные шансы на победу. Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита», так как он основной кандидат на чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-esli-spartak-stavit-vy-sokie-zadachi-nado-starat-sya-otobrat-ochki-u-zenita/
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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