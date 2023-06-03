Бояринцев предположил, что в матче «Крылья Советов» — «Спартак» будет боевая ничья

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матчей за второе место «Крылья Советов» — «Спартак» и ЦСКА — «Ростов».

«Думаю, игра «Крылья Советов» — «Спартак» будет сложная. Обеим командам нужна победа, и боюсь все закончится боевой ничьей. В игре «Ростова» и ЦСКА, мне кажется, победителя не будет», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Перед последним туром ЦСКА (55 очков) занимает второе место, «Спартак» — третье (54 очка), а «Ростов» — четвертое (53 очка).