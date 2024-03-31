Бояринцев: «Сейчас «Спартаку» некем заменить Промеса, отсюда и такая блеклая игра в атаке»

31 марта, 17:15
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев подвел итоги матча 22-го тура РПЛ, в котором московский клуб дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0).
«Промес — разносторонний футболист, который в сложные моменты может в одиночку решить матч. Сейчас «Спартаку» некем заменить Квинси, отсюда и такая блеклая игра в атаке, хотя в команде есть Зиньковский и Соболев. Да, Александр хорошо ведет верховую борьбу, а у Антона есть отдельные сильные стороны. Но Промес сочетает в себе все необходимые элементы. Конечно, он подвел команду в весенней части», — цитирует Бояринцева «Евро-Футбол.Ру».
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.
В следующем туре красно-белые проведут выездную встречу с «Динамо». Игра состоится 7 апреля.