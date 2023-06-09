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Бояринцев: «Не думаю, что потеря Николсона как-то повлияет на «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал возможный уход Шамара Николсона из «Спартака».

«В «Спартаке» очень хорошая атака, там высокая конкуренция. Не думаю, что потеря Николсона как-то повлияет на команду. Для РПЛ он футболист среднего уровня. Уверен у «Спартака» есть возможность пригласить игрока намного интереснее. Внутри РПЛ можно найти игрока такого же плана, как Николсон. Можно также поискать интересного нападающего, который будет связующим звеном, например, десятка «Спартаку» не помешает», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В минувшем сезоне Николсон провел 27 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-nikolson-futbolist-srednego-urovnya-dlya-rpl-ego-poterya-ne-povliyaet-na-spartak/
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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