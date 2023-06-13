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Сегодня, 14:00

Бояринцев рассказал, что нужно делать «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что нужно делать красно-белым, если они хотят конкурировать с «Зенитом».

«Если ставить высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление. Обязательно надо подписать центрального защитника. А также я бы посоветовал присмотреть более агрессивных ребят для игры на фланге обороны. Плюс, традиционно, центр средней линии. «Спартаку» сейчас не хватает джокера, который бы смог вести игру. Да, есть хорошие матчи у ребят, но стабильности пока нет. Только к атаке особых вопросов нет, там Промес и Соболев действуют на высоком уровне. Так что основная проблема — центральные полузащитники, а также оборона. Может стоит поискать пути усиления и вратарской линии. Необходимая свежая кровь команде», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

«Спартак» в минувшем розыгрыше чемпионата России занял третье место. «Зенит» стал победителем РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/denis-boyarintsev-spartaku-nado-obyazatelno-usilit-tsentr-oboronyi
Денис Бояринцев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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