Бояринцев рассказал, что нужно делать «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, что нужно делать красно-белым, если они хотят конкурировать с «Зенитом».

«Если ставить высокие задачи, то на любую позицию надо искать усиление. Обязательно надо подписать центрального защитника. А также я бы посоветовал присмотреть более агрессивных ребят для игры на фланге обороны. Плюс, традиционно, центр средней линии. «Спартаку» сейчас не хватает джокера, который бы смог вести игру. Да, есть хорошие матчи у ребят, но стабильности пока нет. Только к атаке особых вопросов нет, там Промес и Соболев действуют на высоком уровне. Так что основная проблема — центральные полузащитники, а также оборона. Может стоит поискать пути усиления и вратарской линии. Необходимая свежая кровь команде», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

«Спартак» в минувшем розыгрыше чемпионата России занял третье место. «Зенит» стал победителем РПЛ.