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РПЛ

Сегодня, 08:37

Бояринцев оценил атакующую линию «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об атакующей линии московского клуба.

«Мелешин — уже достаточно окрепший парень, он мне нравится. Возможно, чуть не хватает опыта. Соболев — знаковая фигура для нынешнего «Спартака», их связка с Промесом уже показывала себя с лучшей стороны. Есть надежда, что до конца сможет раскрыться Зиньковский. У него отличный атакующий потенциал.

Укрепить позицию нападающего всегда можно, но тут важно, чтобы приобретались игроки, которые подходят под задачи и амбиции клуба. Многие говорят, что легионерам нужно время на адаптацию, но есть и другие примеры — тот же Тео Бонгонда: человек сразу начал давать результат. Хорошему игроку адаптация нужна только в быту — язык, жизнь в новой стране. А на футбольном поле выходи и показывай, чего там адаптироваться», — приводит RT слова Бояринцева.

«Спартак» и ЦСКА после десяти туров занимают пятое и шестое места соответственно в чемпионате России, набрав по 16 очков. Команды встретятся между собой в 11-м туре РПЛ в воскресенье, 8 октября.

Источник: RT
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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