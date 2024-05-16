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Сегодня, 05:10

Бояринцев: «Если бы Глушенков претендовал на приз лучшему полузащитнику, то я бы выбрал именно его»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал список претендентов на звание лучшего полузащитника сезона в РПЛ.

«Из этой тройки я бы выбрал Сперцяна. Да, может быть, сейчас он не так хорош, как был на протяжении всего сезона. Несмотря на это Эдуард все равно продолжает регулярно снабжать своих партнеров острыми и голевыми передачами и держит свой уровень.

Миранчук проводит неплохую весну, его тоже стоит похвалить. Я понимаю, что Глушенков, вероятно, расценивается как форвард в данных номинациях, но я считаю, что его можно было бы поместить в список полузащитников, поскольку Максим проводит великолепный сезон и часто играет под нападающими. Если бы Глушенков претендовал на приз лучшему полузащитнику, то я бы выбрал именно его. На второе место поставил бы Сперцяна, а на третье — Миранчука», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

На звание лучшему полузащитнику РПЛ этого сезона претендуют Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак») и Антон Миранчук («Локомотив»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-glushenkova-nuzhno-by-lo-pomestit-v-chislo-nominantov-na-luchshego-poluzashhitnika-sezona/
Антон Миранчук
Денис Бояринцев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Данил Пруцев
Максим Глушенков
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