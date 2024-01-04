Бояринцев: «Видел много легионеров, которые играли 4-5 игр, а потом сдувались»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что некоторые легионеры в чемпионате России сильно расслабляются.

«Я видел много легионеров, которые играли 4-5 игр, а потом сдувались. Кто-то сталкивается с московской ночной жизнью, кто-то еще с чем-то... Некоторые игроки действительно расслабляются, видя, что в чемпионате все легко дается. Это главная ошибка, потому что потом вернуться в прежнее состояние очень сложно.

Здесь может быть ряд причин. Не буду гадать на кофейной гуще. Истинную причину можно узнать только от первого источника. Бонгонда не первый и не последний. У легионеров есть такие моменты, когда они сильно расслабляются в России по спортивным и неспортивным причинам», — цитирует Metaratings.ru Бояринцева.