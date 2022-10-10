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Сегодня, 12:46

Бояринцев: «Спартак» — самая забивающая команда. Но преждевременно говорить об успехе"

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в 12-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).
«При Абаскале группа атаки больше импровизирует. И в плане созидания атаки на данном этапе все хорошо. «Спартак» сейчас — самая забивающая команда на данный момент. Но! «Спартак» при этом и пропускает. Есть некоторые моменты в защите, которые можно поправить. Тогда и можно навязать борьбу за чемпионство. Да и преждевременно говорить об успехе», — сказал Бояринцев «СЭ».

На данный момент красно-белые с 25 очками расположились на 3-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Зенит», набрав 30 очков, является лидером.

Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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