Бояринцев: «Спартак» — самая забивающая команда. Но преждевременно говорить об успехе"

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в 12-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (5:2).

«При Абаскале группа атаки больше импровизирует. И в плане созидания атаки на данном этапе все хорошо. «Спартак» сейчас — самая забивающая команда на данный момент. Но! «Спартак» при этом и пропускает. Есть некоторые моменты в защите, которые можно поправить. Тогда и можно навязать борьбу за чемпионство. Да и преждевременно говорить об успехе», — сказал Бояринцев «СЭ».

На данный момент красно-белые с 25 очками расположились на 3-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Зенит», набрав 30 очков, является лидером.