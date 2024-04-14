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Бояринцев: «Увольнение Абаскаля напрашивалось»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость об увольнении Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля. В весенней части содержание игры многих не устраивало, в том числе большую армию болельщиков «Спартака». У Абаскаля было много возможностей исправить ситуацию, но не получилось. Увольнение испанца напрашивалось. У испанца все впереди, он еще молод. Тренер должен быть опытным. Важно привить не только хорошую игру, но и определенный чемпионский настрой. «Спартак» всегда ставит высокие задачи, и тренер должен соответствовать клубу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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