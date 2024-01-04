Бояринцев: «Эгоизм — это большая проблема в нашем футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что сейчас в футболе стало больше эгоистов.

«Я играл в футбол с 1995 года и застал советское поколение футболистов. Если ты был эгоистом, то никогда не выживал в коллективе. Сейчас же эгоистичных футболистов очень много. Я насмотрелся на это в Первой и Второй лигах. Чем больше эгоистов, тем больше людей, которые не живут футболом, жизнью коллектива и команды. Отсюда все эти проблемы.

Раньше были идейные коллективы единомышленников, которые себя жалели. Я видел, как ребята-ветераны с такими серьезными травмами выходили играть за команду! Сейчас игрок может сказать, что у него температура и не выйдет играть, а через два дня тренируется в другой команде, и все у него хорошо. Это что, не эгоизм?

За 20 лет все очень сильно изменилось. Я абсолютно согласен с тем, что сейчас в футболе полно эгоистов, которые думают только о том, что они обязательно должны играть и тренер должен ставить их в стартовый состав. Люди никак не могут понять, что это они должны выкладываться на все 100 процентов. Футболистов ведь берут в команду, как боевые единицы. Поверьте, эгоизм — это большая проблема в нашем футболе", — цитирует Metaratings.ru Бояринцева.