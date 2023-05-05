Бояринцев считает, что «Спартаку» не стоит выстраивать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев объяснил, почему красно-белые не должны встраиваться в чемпионский коридор для игроков «Зенита» в случае их победы в предстоящем матче 26-го тура чемпионата России.

«Я вообще не знаю кто придумал, чтобы команда соперника делала этот чемпионский коридор. Даже без привязи к этому матчу. Вообще не понимаю, что это за коридор, который нужно делать чемпиону. Даже представить себе такого не могу. Не приемлю такое и никогда не встану в этот коридор, чтобы поздравить кого-то с чемпионством. В наше время и близко такого не было», — приводит «КП Спорт» слова Бояринцева.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.