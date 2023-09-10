Бояринцев: «Спартаку» не помешал бы еще один атакующий игрок»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев ответил на вопрос, нужен ли «Спартаку» еще один нападающий.

«Думаю, в нападении кроме Соболева и Мелешина могут сыграть Промес и Игнатов. Квинси для меня нападающий. Соболев, Мелешин, Игнатов и Промес — это игроки ближе к нападению. В атаке народа достаточно, доиграть до зимы хватит. Вполне возможно у «Спартака» появится еще один атакующий игрок. На данный момент он бы команде не помешал, хотя линия нападения достаточно интересная. Когда-то «Спартак» в атаке проводит яркие матчи, а иногда никак не могут поразить ворота соперника. Для меня атака «Спартака» одна из самых сильных линий в команде. Найти еще одного игрока в атаку можно, но осталось мало времени», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.