Бояринцев считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в матче «Спартак» — ЦСКА

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о матче с ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Спартак» выдал неплохую игру в матче с «Зенитом», просто из-за индивидуальных ошибок не получилось дотянуть до ничейного результата. Недоработали в обороне. Петербуржцы были очень настроены стать досрочно чемпионом. Все мы надеемся, что кризисный период уже прошел. Я думаю, что судьба серебряных медалей решится в очном поединке с ЦСКА. В случае ничейного результата — обострится борьба, там ведь еще «Ростов» рядом, он включится в борьбу. Все хотят, чтобы «Спартак» был минимум в тройке, а как максимум — вторым. Если команда в итоге возьмет медаль, то можно поставить удовлетворительную оценку за сезон», — приводит Betonmobile.ru слова Бояринцева.

«Спартак» примет дома ЦСКА 21 мая. Начало — в 16.30 мск.