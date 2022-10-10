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Сегодня, 12:33

Бояринцев: «Спартак» с такой игрой сможет побороться за чемпионство"

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» высказался о борьбе красно-белых за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«С такой игрой «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом». Почему нет? Прогресс у команды есть, но о глобальном пока преждевременно говорить. Впереди еще зимний перерыв. Все может измениться. Но то, что на команду стало приятно смотреть, это факт», — сказал Бояринцев «СЭ».

На данный момент красно-белые с 25 очками расположились на 3-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Зенит», набрав 30 очков, является лидером.

Денис Бояринцев
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ФК Спартак (Москва)
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