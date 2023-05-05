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РПЛ

Сегодня, 20:44

Бояринцев высказался о гонке бомбардиров в РПЛ

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев ответил на вопрос, кто больше влияет на игру своей команды — нападающий «Зенита» Малком или форвард «Спартака» Квинси Промес.

«Конечно, Малком. Промес хорош, но он много пропустил из-за травмы. Малком же выглядит стабильно. Но, думаю, в предстоящей игре забьет и тот, и тот. Правда, надо быть объективным — Малком выглядит предпочтительней», — приводит «КП Спорт» слова Бояринцева.

Также он заявил, что будет надеяться на победу Промеса в гонке бомбардиров в РПЛ.

«Очень надеюсь, что в итоге Промес сможет обогнать Малкома. Хочу, чтобы Квинси занял первую строчку в списке бомбардиров», — добавил Бояринцев.

На данный момент на счету Малкома 22 гола в 25 матчах текущего сезона чемпионата России. В активе Промеса 17 мячей в 22 играх.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/boyarinczev-prokommentiroval-gonku-bombardirov-pered-matchem-zenit-spartak/
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