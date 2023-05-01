Бояринцев высказался о разных поколениях игроков «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение об эволюции московского клуба за последние годы.
«Каждой команде свое время. Были провалы, спады. Также были хорошие команды. Это жизнь спортивная. К каждому времени свой коллектив. Не считаю, что «Спартак» сильно просел. Время сейчас такое и такие футболисты. Естественно, в 90-е в «Спартаке» были другие футболисты. Там выигрывали, тут стараются ребята. Придет новое поколение и начнет выигрывать.
Дело в тренерском штабе? Сейчас не нужно искать виноватых. При Абаскале «Спартак» показывает хороший футбол. Ну, да, есть спад. Промес, Джикия пропустили. «Спартак» от них зависит. Это лидеры: одни в обороне, другой в атаке. Мы видели игры без них. Пока другие не могут взять на себя бремя лидерства. Хотя Соболев и Зобнин пытаются. Думаю, у них все впереди!" — цитирует Бояринцева Sport24.
«Спартак» с 49 очками идет на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. После 25 туров отставание от лидера — «Зенита» — 12 очков.