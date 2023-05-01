Бояринцев высказался о разных поколениях игроков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение об эволюции московского клуба за последние годы.

«Каждой команде свое время. Были провалы, спады. Также были хорошие команды. Это жизнь спортивная. К каждому времени свой коллектив. Не считаю, что «Спартак» сильно просел. Время сейчас такое и такие футболисты. Естественно, в 90-е в «Спартаке» были другие футболисты. Там выигрывали, тут стараются ребята. Придет новое поколение и начнет выигрывать.

Дело в тренерском штабе? Сейчас не нужно искать виноватых. При Абаскале «Спартак» показывает хороший футбол. Ну, да, есть спад. Промес, Джикия пропустили. «Спартак» от них зависит. Это лидеры: одни в обороне, другой в атаке. Мы видели игры без них. Пока другие не могут взять на себя бремя лидерства. Хотя Соболев и Зобнин пытаются. Думаю, у них все впереди!" — цитирует Бояринцева Sport24.

«Спартак» с 49 очками идет на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. После 25 туров отставание от лидера — «Зенита» — 12 очков.