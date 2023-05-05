Бояринцев — о матче «Спартака»: «Нужно сделать так, чтобы у «Зенита» было мало времени на раздумья»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что красно-белым нельзя отдавать инициативу «Зениту» в матче 26-го тура РПЛ.

«Ни в коем случае не нужно низко садиться. Полностью отдавать инициативу «Зениту» не надо. Нужно организовано сыграть в среднем блоке. Организация в оборонительных действиях будет очень важна — перемещение по всей ширине поля, взаимная страховка. Нужно сделать так, чтобы у «Зенита» было мало времени на раздумья и мало свободного пространства. Но для этого нужно делать много черновой работы. И «Спартак» может убегать в быстрые атаки при наличии того же Промеса и Соболева», — приводит «КП Спорт» слова Бояринцева.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.