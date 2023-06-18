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Бояринцев: «На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное уже будет в руках Жиркова»

Алина Савинова
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Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о желании бывшего полузащитника ЦСКА и «Зенита» Юрия Жиркова получить тренерскую лицензию.

«У Жиркова как тренера может многое получиться, сомнений в этом нет. Юра был хорошим игроком, у него огромный опыт. На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное уже будет в его руках. У всех начинающих тренеров разные истории — кому-то требуется большая дистанция, чтобы проявить себя, а кому-то достаточно и малого количества времени. Наверное, выводы нужно будет делать, когда Юра уже начнет тренировать», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность в случае получения им соответствующей лицензии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-na-takoj-platforme-kak-zenit-est-ot-chego-ottolknut-sya-a-ostal-noe-uzhe-budet-v-rukah-zhirkova/
Денис Бояринцев
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
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