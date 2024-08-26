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Сегодня, 09:30

Боярский — о сезоне-2023/24: «Был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке сезона РПЛ — 2023/24.

— Как вы следили за концовкой прошлого сезона?

— Я был готов к тому, что «Зенит» не займет первое место. Но судьба... Плюс на ситуацию посмотрел футбольный Бог, справедливо отдал титул самой сильной команде.

— Отметили по-особенному?

— Позвонил всем своим друзьям — Анатолию Тимощуку в первую очередь. Поздравил от всей души весь тренерский штаб. Ну и, конечно, постарался дозвониться до игроков. Нечасто удается лично поздравить их. Но я всегда был приверженцем «Зенита», до сих пор остаюсь. Несмотря на это, с уважением отношусь к «Динамо», «Краснодару», «Спартаку». Но полагаю, что «Зенит» — истинный лидер.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в шести последних сезонах.

Полностью интервью Михаила Боярского читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
Михаил Боярский
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