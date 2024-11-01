Боярский назвал Пьянича первой ласточкой в вопросе возвращения России на международную арену

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии «СЭ» выразил надежду, что слова игрока ЦСКА Миралема Пьянича повлияют на допуск российских команды до участия в международных соревнованиях.

Ранее Пьянич в интервью «СЭ» призвал ФИФА как можно скорее вернуть Россию в международный футбол.

«Это очень разумное предложение. Это создаст естественную конкуренцию, которая должна быть не только на политической, но и на спортивной арене. Это первая ласточка! Нужно, чтобы таких игроков было гораздо больше. Его пример послужит стимулом к тому, чтобы возвратить футбол, который не имеет никакого отношения к политике, на человеческое место», — сказал Боярский «СЭ».

Российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.