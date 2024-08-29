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Сегодня, 13:09

Боярский — о Соболеве: «Междоусобная война не имеет никакого отношения, он не антагонист»

Зарина Халимхонова
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «СЭ», что думает о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он — известный игрок. Голеадор. Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом. Это не первый трансфер футболиста из «Спартака», у нас такие уже были. Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет. Он спортсмен прежде всего, а не антагонист. Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу. Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», — сказал Боярский «СЭ».

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
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