Боярский отметил уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о последних результатах сине-бело-голубых.

— Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

— Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми — показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно. Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок — лучший игрок матча, на мой взгляд.

— Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян — Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

— Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

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