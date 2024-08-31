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Сегодня, 10:19

Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли найдутся люди, которые будут недовольны переходом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Писали, что Алексей Миллер поспособствовал трансферу Соболева в «Зенит».

— Алексей Миллер — настоящий зенитовский болельщик. Он отдает свое сердце этой команде, как и многие петербуржцы. Так что, думаю, вряд ли найдутся люди, которые окажутся недовольны переходом. Будут, конечно, болельщики «Спартака», которые сразу же его освистают. Но это только подстегнет амбиции Александра, — сказал Боярский «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Ранее в карьере Соболев защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Александр Соболев
ФК Зенит
Михаил Боярский
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