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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу питерцев над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (7:0).
«Рядом с «Зенитом» просто нет никого. Не скучный ли становится чемпионат? Семаку все будет интересно. Не беспокойтесь! Да и «Зенит» — это серьезный бренд, который выпускает не только футболистов, но и волейболистов, баскетболистов. Да и хоккей тот же. Санкт-Петербург — первый спортивный город России. Москва позади надолго. Но так и должно быть, это нормально», — сказал Боярский «СЭ».
«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. У идущего на второй строчке «Спартака» 29 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования