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Сегодня, 12:24

Боярский поддержал решение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о намерении нападающих сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Я позитивно к этому отношусь! Мастера высокого класса. Если они будут нашими парнями, то это будет прекрасно. Почему нет? Это прекрасная идея», — сказал Боярский «СЭ».

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.

Главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что и Малкома, и Клаудиньо все в России устраивает. 25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, 25-летний Клаудиньо — с 2021-го.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Михаил Боярский
8
4
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