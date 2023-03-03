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Сегодня, 17:07

Боярский — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это будет хорошим приобретением для нашей сборной»

Боярский поделился мнением о натурализации Малкома и Клаудиньо
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игроки питерского клуба Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

«Я приветствую это решение! Усилят ли они нашу сборную, если смогут за нее выступать? По крайней мере, слабее ее не сделают. Это будет хорошим приобретением для нашей сборной», — сказал Боярский «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Михаил Боярский
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