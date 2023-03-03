Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что игроки питерского клуба Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ.

«Я приветствую это решение! Усилят ли они нашу сборную, если смогут за нее выступать? По крайней мере, слабее ее не сделают. Это будет хорошим приобретением для нашей сборной», — сказал Боярский «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо — с августа 2021 года. 24 февраля оба футболиста получили российское гражданство.