Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Я обеими руками за!»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

— По-прежнему много разговоров о потенциальном трансфере Александра Соболева в «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Я обеими руками за! Это очень хороший игрок. У них есть что-то общее с Сергеевым. Тем не менее это сильный, выносливый и молодой нападающий. К тому же не бразилец, что важно.

— Не смущает ли вас его бэкграунд: поведение, отстранение от тренировок в «Спартаке»?

— Я думаю, что это все внутренняя ситуация, которая никак не отображается на общем состоянии команды. Личные проблемы — пускай они сами их решают.

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».

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