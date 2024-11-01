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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:45

Боярский признался, что беспокоится за чемпионство «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах сине-бело-голубых на чемпионство.

— Олег Романцев сказал, что не уверен на 100 процентов в чемпионстве «Зенита». Согласны?

— Олег Иванович человек профессиональный. И спорить с ним довольно сложно, тем более что к этому есть основания. Беспокойство не только у него, но и у болельщиков «Зенита» — в частности, у меня. Конечно, буду ждать матча с «Динамо» Махачкала.

Нужно сначала добраться до уровня первого места в сезоне, а потом думать, потому что все-таки впереди сто лет клубу. И тут есть хороший стимул, чтобы не отпускать. «Краснодар», конечно, производит сильное впечатление, равно как и «Локомотив». «Зениту» сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы отбирать очки. Думаю, им это по силам.

После 13 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого в активе 33 очка. «Зенит» — второй (30 очков).

ФК Зенит
Михаил Боярский

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