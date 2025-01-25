Боярский: «Перемены состава «Зенита» могут сказаться на гонке за чемпионство»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Перемены состава могут сказаться на гонке за чемпионство. Но, думаю, тренерский состав к этому готов. Они понимают степень потери. Поэтому компенсируют это другими игроками, которых приглашают в команду, — сказал Боярский «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).