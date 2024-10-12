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12 октября, 18:43

Боярский рассказал, когда «Зенит» в седьмой раз подряд станет чемпионом России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о текущем положении сине-бело-голубых в РПЛ.

«Я один из самых рьяных болельщиков «Зенита». Жду футбол в 19 часов. Буду смотреть, естественно. Если будет возможность, поздравлю их с юбилеем, со столетием клуба. Думаю, к этому времени они уже снова станут чемпионами. Так оно и будет, не беспокойтесь. «Краснодар» — очень сильная команда. Еще большое количество туров. Так что основная борьба впереди», — сказал Боярский «СЭ».

После 11 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице с 27 очками. «Локомотив» набрал такое же количество очков, но находится на второй строчке, так как уступает «быкам» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 26 очками.

ФК Зенит
Михаил Боярский

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