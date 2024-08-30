Боярский считает, что игроки «Зенита» с удовольствием примут Соболева

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«Это игрок, который проверен временем. Замечательный голеадор! Он молод и амбициозен. То, что он играл в «Спартаке», не помешает. Так уже было много раз, из «Спартака» в «Зенит» переходило несколько игроков. Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор. Тем более это решение руководства. Оно вряд ли будет ошибаться. В юбилейном году нам нужно усиление нападения. Многие артисты переходят из театра в театр. Переход в «Зенит» из «Спартака» не будет играть особой роли, так как эти два клуба достаточно равны по мастерству», — сказал Боярский «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Также Соболев играл в «Томи», «Крыльях Советов» и «Енисее».