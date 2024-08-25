Боярский: «Ничья с «Зенитом» — в пользу «Спартака», они играли лучше»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от мачта 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Ничья в пользу «Спартака», они играли лучше. Но также важно, что «Зенит» в меньшинстве сыграл достойно. Латышонок однозначно герой матча, а отсутствие Глушенкова сильно сказалось на команде», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» поднялся на 4-е место, набрав 11 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

Константин Передерий