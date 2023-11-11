Боярский считает, что у Семака и Тимощука будет много работы в матче с «Краснодаром»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о «Краснодаре», с которым сине-бело-голубые сыграют в ближайшем туре чемпионата России.

«Особенно меня интересует матч 11-го числа с «Краснодаром». Надеюсь, «Зенит» набрал хорошую форму, команда не проигрывает, а выигрывает постоянно. Конечно, много работы будет у Сергея Семака и Анатолия Тимощука, но они подготовят команду в правильном направлении, настроении и форме. Я рассчитываю на первое место! «Краснодар» — хорошая, замечательная, молодая и азартная команда с большим желанием, как и «Балтика». Но «Зенит», конечно, не уступает ни в чем. Достойные соперники», — приводит слова Боярского Legalbet.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.