Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:40

Боярский: «Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне»

Telegram Дзен

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от сезона в РПЛ.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет. Ничьи с «Химками» и «Спартаком» — временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» поднялся на 4-е место, набрав 11 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

Константин Передерий

РПЛ
ФК Зенит
Михаил Боярский
27
20
Читайте также
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Колыванов — о матче «Динамо» с «Краснодаром»: «Не нужно «очковать». Надо выходить и играть»
Силкин — о матче «Краснодаром»: «Родные стены должны придать сил «Динамо»
Радченко считает, что «Динамо» и «Локомотиву» не принципиально обгонять «Зенит» в таблице после 6-го тура
Точилин: «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон»
Широкая кость Станковича. Деян поднял свои акции в глазах игроков и болельщиков «Спартака»
Боярский: «Ничья с «Зенитом» — в пользу «Спартака», они играли лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боярский: «Ничья с «Зенитом» — в пользу «Спартака», они играли лучше»

Точилин: «Динамо» захочет взять реванш у «Краснодара» за прошлый сезон»