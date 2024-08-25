Боярский: «Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от сезона в РПЛ.

«Сейчас только шестой тур, только начало чемпионата. Но «Зенит» еще наберет кондиции. Уверен, что «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне, равных им пока нет. Ничьи с «Химками» и «Спартаком» — временные трудности. Сейчас все в порядке, у меня нет претензий к «Зениту», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» с 14 очками после 6 матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» поднялся на 4-е место, набрав 11 очков.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».

Константин Передерий