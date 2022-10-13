Боярский: «Зенит» станет чемпионом. Какой «Спартак»? Им рано до нас»

Сегодня, 12:09
Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что «Спартак» не является конкурентом петербургской команды в борьбе за чемпионство.
«Спартак» в этом сезоне хорош. Но «Зенит» бесспорно сильнее! Я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом». Какой «Спартак»? Нет-нет.
Да, у нас не получилось с «Факелом», но ничего страшного. Мы все равно впереди всех. Да и в целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им еще рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», — сказал Боярский «СЭ».
«Зенит» идет на первой строчке турнирной таблице после 12 туров РПЛ, набрав 30 очков. «Спартак» с 25 очками занимает второе место.