Боярский: «Зенит» уже выиграл чемпионат. Равных нам нет!»

Сегодня, 14:20
Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии «СЭ» выразил уверенность в том, что команда из Санкт-Петербурга станет чемпионом России по итогам сезона-2022/23.
«Зенит» уже выиграл чемпионат. Это почти как факт. Равных нам нет вообще! Даже близко никто не стоит. Не устану повторять, что «Зенит» — чемпион», — сказал Боярский «СЭ».
После 14 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 36 очками. Команда становилась чемпионом в четырех предыдущих сезонах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования