Боярский уверен, что «Зениту» не нужен Кордоба

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» выразил мнение о составе сине-бело-голубых.

— Нужно ли переманивать Джона Кордобу в «Зенит»?

— Нет. Я думаю, что у «Зенита» достаточно хорошая скамейка. Этого достаточно, чтобы иметь шансы на чемпионство в этом сезоне.

После 13 матчей «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого в активе 33 очка. «Зенит» — второй (30 очков).

В текущем сезоне на счету 31-летнего нападющего «Краснодара» Кордобы 7 голов и 3 голевые передачи в 9 матчах РПЛ.