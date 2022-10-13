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Боярский: «Надо забыть европейскую арену. В ближайшее время она нам не светит!»

Боярский высказался о санкциях в отношении российского спорта
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«В перспективе наш внутренний чемпионат будет интересовать нас больше всего. С внешним миром мы будем недоступны. Да и бог с ним! У нас хороший футбол! Не хуже, чем хоккей. Надо забыть европейскую арену. В ближайшее время она нам не светит!» — сказал Боярский «СЭ».

Российский клубы и сборный отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на украине.

ФК Зенит
Михаил Боярский
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