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Божин — о своем отстранении после матча со «Спартаком»: «Видимо, кому-то это надо было»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о своем отстранении за оскорбления судей на старте чемпионата России сезона-2022/23.

«Не сказать, что я плохо относился к судьям. Там был эмоциональный момент, который попал на камеру. Вы еще не знаете, что я потом говорил. (Смеется). Если честно, вызывает удивление, что на такое обращают внимание: в сеть попало видео, это же не официальные комментарии. Я с судьями общаюсь нормально. Никогда лишнего или обидного им не говорю», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

Также он отметил, что ему было обидно за то, что его отстранили.

«Понятное дело, что обидно. Но насколько я знаю, судья не подавал никаких исков, не делал запросов, чтобы меня оштрафовали. Видимо, кому-то это надо было. Есть люди. Основной игрок — естественно, кто-то хочет, чтобы ты пропустил следующий матч. Я так предполагаю, фактов у меня нет. Сейчас ситуация уже прошла, я ее отпустил. Поговорил с некоторыми людьми, сказали: «Прошло и прошло». Просто, если бы запись не попала в сеть, ничего бы не было», — добавил футболист.

Божин был отстранен 2 сентября 2022 года на две игры за свои высказывания после матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (1:4). Уходя в раздевалку, в подтрибунном помещении защитник нецензурно выразился в адрес судей. Этот момент попал за видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-bozhin-vidimo-komu-to-nado-by-lo-chtoby-menya-otstranili-za-video-posle-igry-so-spartakom/
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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