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Сегодня, 13:48

Божин — о «Факеле»: «Нет ни одного матча, где можно упрекнуть игроков»

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Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал игру команды в первом круге РПЛ-2023/24.

«Мы и играли смело, агрессивно. «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся. Команда всегда играет в смелый футбол. Иногда нам помогает везение, иногда просто выигрываем, — цитирует Божина «РБ Спорт». — Тренер настраивает команду. У нас такой коллектив, что ни при каких условиях у нас не было расслабленности. У болельщиков не найдется ни одного матча, где можно упрекнуть игроков, в том, что мы недобегаем. Рассчитываем занять место как можно выше».

После 15 матчей воронежцы набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

29-летний Божин провел в этом сезоне 15 игр во всех турнирах, забил 1 гол.

Источник: РБ Спорт
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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