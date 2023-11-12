Божин — о «Факеле»: «Нет ни одного матча, где можно упрекнуть игроков»

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал игру команды в первом круге РПЛ-2023/24.

«Мы и играли смело, агрессивно. «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся. Команда всегда играет в смелый футбол. Иногда нам помогает везение, иногда просто выигрываем, — цитирует Божина «РБ Спорт». — Тренер настраивает команду. У нас такой коллектив, что ни при каких условиях у нас не было расслабленности. У болельщиков не найдется ни одного матча, где можно упрекнуть игроков, в том, что мы недобегаем. Рассчитываем занять место как можно выше».

После 15 матчей воронежцы набрали 19 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

29-летний Божин провел в этом сезоне 15 игр во всех турнирах, забил 1 гол.