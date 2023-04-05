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Божин заявил, что со «Спартаком» было сложнее играть, чем с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Сергей Божин высказался об игре против «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России.

«С кем было сложнее всего играть в первой части сезона? «Спартак». С «Зенитом» было чуть попроще, они долго катали мяч. Там же половина бразильцев. Естественно, когда они вышли не на такое идеальное поле, к которому привыкли, то, пока адаптировались, время уже прошло. Плюс мы четко оборонялись. «Спартак» наоборот очень хорошо начал, команда играет ромбом — это непривычно, игроки все быстрые, молодые, футбол комбинационный. Тот же Зиньковский хорош. С ними в первом тайме мы нормально набегались, хотя выигрывали», — приводит «РБ Спорт» слова Божина.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 51 очко. «Спартак» с 41 очком идет третьим. «Факел» расположился на 14-й строчке (17 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-bozhin-so-spartakom-igrat-slozhnee-vsego-s-zenitom-by-lo-chut-proshhe/
Сергей Божин
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