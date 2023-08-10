Божович: «Дзюба был бы героем «Црвены Звезды»! Я ему звонил, но он не поднимал трубку»

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о том, что «Црвена Звезда» хотела приобрести Артема Дзюбу, когда он поехал в турецкий «Адана Демирспор».

— Как вам тогда удалось решить вопрос с выходом на поле арендованного из «Зенита» Дзюбы? Он действительно сам заплатил?

— Хотел заплатить. Но в итоге заплатил клуб. А недавно Дзюба сделал большую ошибку. Когда он поехал в Турцию, его «Црвена Звезда» хотела. Я ему звонил, а он не поднимал трубку.

— Как так можно — вы же для него и в «Ростове», и в «Арсенале» столько сделали!

— Но и он для меня тоже много сделал. Хорошо играл, забивал. Он был бы героем «Црвены Звезды»! И клубу был нужен такой нападающий. Но он выбрал Турцию. Баранину, наверное, хотел покушать.

— Вы с ним два раза работали, и получилось — супер. В Ростове Кубок выиграли, после «Арсенала» он на чемпионат мира поехал. Хоть спасибо он вам сказал?

— Не сказал, но он думает об этом! Дзюба ведь и сам, повторяю, нам помог. Так что все взаимно.