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РПЛ

Сегодня, 16:27

Божович надеется, что «Краснодар» станет чемпионом

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Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об итогах первого круга чемпионата России.

«В таблице РПЛ после первого круга все так, как и должно быть. «Краснодар» в этом сезоне играет хорошо. Очень надеюсь, что во втором круге они продолжат свою игру и покажут такие же результаты. «Зенит» как всегда наверху таблицу, не могу сказать, что качество игры сохранили, но они будут биться за чемпионство. «Крылья Советов» тоже очень хорошо идут в этом сезоне. Там ушло много игроков, поменяли состав, бюджет небольшой и при этом, играют хорошо. «Краснодар» лидирует, ему трудно будет стать чемпионом, но я надеюсь, что они это сделают», — цитрует Божовича Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Миодраг Божович
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