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Сегодня, 18:30

Божович назвал дурацким поведение Кордобы: «Он подвел команду!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал «СЭ» поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«Это дурацкое поведение. Он просто бросил свою команду и не поможет «Краснодару» в следующем матче. Он подвел команду очень сильно! А что теперь делать тренеру? Как бы я его наказал? Кордоба уже наказал и себя, и команду», — сказал Божович «СЭ».

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

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Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Миодраг Божович
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